Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 17:30 Uhr

Mainz

Rheinland-Pfalz zahl Kindergeld für Abiturienten

Eltern von Abiturienten in Rheinland-Pfalz, die kürzlich die Schule abgeschlossen haben, können ohne bürokratischen Aufwand weiterhin Kindergeld in Anspruch nehmen. Eine Meldung bei der Arbeitsagentur sei nicht erforderlich, wenn der nächste Ausbildungsabschnitt – eine Berufsausbildung oder ein Studium – innerhalb von vier Monaten nach Beendigung der Schulzeit beginnt. Dies teilte die Arbeitsagentur Mainz am Montag mit.