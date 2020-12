Archivierter Artikel vom 12.04.2020, 13:20 Uhr

Mainz

Rheinland-Pfalz: Zahl der Infektionen leicht gestiegen

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag erneut leicht gestiegen. Stand 10.00 Uhr wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Mainz 4773 Fälle nachgewiesen, das waren 72 mit dem Erreger Sars-CoV-2 infizierte Menschen mehr als am Vortag. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 4 auf 69. Das Ministerium wies darauf hin, dass die Fälle am Wochenende und an Feiertagen von den Gesundheitsämtern mitunter verzögert gemeldet werden.