Koblenz

Rheinland-Pfalz würdigt Hilfe der Bundeswehr bei Hochwasser

Rheinland-Pfalz hat die Hilfe der Bundeswehr nach dem katastrophalen Hochwasser Mitte Juli gewürdigt. Alleine im Ahrtal hatte es 133 Todesopfern gegeben. „Überall waren Soldaten gern gesehene Helfer“, sagte Innenminister Roger Lewentz laut Mitteilung anlässlich einer feierlichen Veranstaltung am Donnerstagabend am Deutschen Eck in Koblenz. „Nicht nur wegen des schweren Geräts beim Räumen und Brückenbauen, sondern vor allem aufgrund der mitmenschlichen Unterstützung. Als es darum ging, Menschenleben zu retten und Menschen medizinisch zu versorgen, war auf das Sanitätsregiment Verlass.“