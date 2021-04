Mainz

Rheinland-Pfalz will Windenergie bis 2030 verdoppeln

Die künftige Landesregierung in Rheinland-Pfalz will die installierte Leistung von Windkraftanlagen bis 2030 verdoppeln. In den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP sei auch über Windenergie im Pfälzerwald diskutiert worden, sagte Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) am Freitag bei der Vorstellung der Ergebnisse in Mainz. Das Biosphärenreservat Pfälzerwald dürfe nicht gefährdet werden. Entlang von Autobahnen, Bahntrassen und auf vorbelasteten Flächen könne aber die Stromerzeugung mit Wind zugelassen werden.