Rheinland-Pfalz will mit Kommunen Wege aus Lockdown erproben

Rheinland-Pfalz will nach Ostern in einigen Modellregionen behutsame Schritte aus dem Lockdown testen. Kommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 könnten sich dafür bewerben, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch nach einer Schalte mit den Kommunalen Spitzenverbänden in Mainz an. „Wir wollen damit mehr Möglichkeiten schaffen, wieder ein Stück mehr Normalität zu leben“, beschrieb Dreyer das Ziel. „Aber alles sehr kontrolliert und sehr überprüft, so dass wir kein Risiko eingehen und trotzdem Erkenntnisse darüber gewinnen, wie kann man eigentlich in der Pandemie Normalität auch ein ganze Stück weiter leben.“ Wie viele Kommunen mitmachen können, sagte Dreyer nicht. Die Städte Koblenz und Neuwied bekundeten bereits Interesse.