Mainz

Rheinland-Pfalz: Wechselunterricht auch für ältere Schüler

Nach den Grundschulen wird voraussichtlich am 8. März auch an den fünften und sechsten Klassen in Rheinland-Pfalz der Wechselunterricht beginnen. Alle anderen Klassen sollen ab 15. März folgen. Über einen entsprechenden Vorschlag werde der Ministerrat an diesem Freitag entscheiden, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Morgen im Ältestenrat des Landtags an. Bildung habe bei den Lockerungen oberste Priorität. Die Grundschulen sind seit Beginn dieser Woche bereits im Wechselunterricht, die anderen Klassen haben noch Fernunterricht. Die Osterferien beginnen am 27. März.