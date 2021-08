Mainz

Rheinland-Pfalz unterstützt Ruanda in der Pandemie

Mit einem Corona-Hilfsfonds aus Spenden in Höhe von mehr als 200.000 Euro hat Rheinland-Pfalz sein afrikanisches Partnerland Ruanda in der Pandemie unterstützt. „Ruanda hat schwer gelitten unter der Pandemie“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die Einstellung nicht lebensnotwendiger wirtschaftlicher Aktivitäten während des ersten Lockdowns in der ersten Jahreshälfte 2020 nannte sie als Beispiel für enorme wirtschaftliche Schäden.