Offenbach

Rheinland-Pfalz und Saarland: Viel Sonnenschein erwartet

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet am Wochenende viel Sonnenschein. Am Sonntag bleibt es trocken bei Höchsttemperaturen zwischen sieben und neun Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. In der Nacht zum Montag kann es örtlich neblig werden. Die Temperatur sinkt auf minus ein bis minus vier Grad. In der Eifel kann es bis zu minus sieben Grad kalt werden.