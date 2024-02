DWD-Prognose

Mainz/Saarbrücken

Rheinland-Pfalz und Saarland: Trübes Wetter

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland geht in den nächsten Tagen trüb und regnerisch weiter. Am Dienstag soll es zwar tagsüber meist niederschlagsfrei bleiben, am Mittwoch und Donnerstag könne es aber wieder etwas regnen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit.