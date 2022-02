Offenbach

Rheinland-Pfalz und Saarland: Sonniger Start ins Wochenende

Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnt mit sonnigem Winterwetter. Am Samstagmorgen lösen sich zunächst Nebelfelder auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im weiteren Tagesverlauf werde es heiter bis sonnig. Gegen Abend soll es dann besonders in den Hochlagen windig werden.