Frankfurt/Main

Rheinland-Pfalz und Saarland: Kein Geldautomaten-Datenklau

In Rheinland-Pfalz und im Saarland sind Datendiebe an Geldautomaten in diesem Jahr bislang nicht zum Zug gekommen. In den ersten sechs Monaten 2021 registrierte die Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme keinen sogenannten Skimming-Fall in den beiden Bundesländern. Beim „Skimming“ manipulieren Kriminelle Bankautomaten, um Kartendaten und Geheimnummer (PIN) von Kunden auszuspähen. Damit werden dann Kartendubletten hergestellt, um damit auf Einkaufstour zu gehen.