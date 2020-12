Archivierter Artikel vom 18.05.2020, 08:50 Uhr

Essen

Rheinland-Pfalz und im Saarland: Viel Sonne zu Wochenbeginn

Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit viel Sonne. Es sei die meiste Zeit heiter und lediglich ab und zu etwas wolkig, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen. Zudem bleibe es trocken bei Temperaturen von 23 bis 26 Grad. Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen laut DWD immer weiter an. Am Donnerstag werde es schließlich „schon sehr sommerlich“, sagte der Meteorologe. Dann können sich die Menschen auf bis zu 28 Grad freuen.