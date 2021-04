Angehende Lehrerinnen und Lehrer können künftig entscheiden, ob sie nach einer länderübergreifenden Ausbildung in Deutschland oder in Frankreich arbeiten wollen. Die beiden Partnerregionen Rheinland-Pfalz und Burgund-Franche-Comté vereinbarten am Montag, dass die Lehrbefähigung auch im jeweils anderen Land anerkannt wird.

In der Lehramtsausbildung können Studierende aus Dijon und Mainz schon seit 2000 einen Teil ihres Studiums an der jeweiligen Partneruniversität absolvieren. Bisher mussten sie sich nach einer solchen binationalen Ausbildung aber entscheiden, ob sie in Deutschland oder Frankreich unterrichten wollen. Mit der jetzt getroffenen Vereinbarung steht ihnen der Weg in die Schulsysteme beider Länder offen.

Die Lehrerausbildung sei traditionell stark nationalstaatlich geregelt, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Daher sei die jetzt vertiefte binationale Ausbildung für das Lehramt an weiterführenden Schulen „ein Meilenstein der deutsch-französischen Freundschaft“. Der Präsident der Université de Bourgogne, Vincent Thomas, sagte, dass die Lehrkräfte an den Schulen eine besondere gesellschaftliche Verantwortung trügen, junge Menschen für eine Haltung der Offenheit zu sensibilisieren.

Die binationale Ausbildung erweitere den Blick und ermögliche eine gerade für die Arbeit an den Schulen wichtige Vertiefung interkultureller Kompetenzen, sagte die angehende Absolventin Patrizia Becker. Da sie mit dem Gedanken spiele, nach Frankreich auszuwandern, sei ihr die Perspektive wichtig, nach dem Studium in beiden Ländern arbeiten zu können.

Die gemeinsame Lehrerausbildung ist eingebettet in das Projekt der Deutsch-Französischen Hochschule mit insgesamt 186 Studiengängen. Jährlich erwerben rund 1500 Studierende in einem dieser Studienabgänge einen Doppelabschluss.

