Rheinland-Pfalz stellt 3,3 Milliarden für Coronakampf bereit

Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 16:00 Uhr

Am Montag präsentierte das Bundeskabinett einen umfangreichen Nachtragshaushalt, nun folgt die rot-gelb-grüne Landesregierung in Mainz. Wirtschaftsminister Wissing betont, es werde ein Leben nach der Corona-Krise geben.

Mainz (dpa/lrs). Mit einem Nachtragshaushalt über 3,3 Milliarden Euro will die rheinland-pfälzische Landesregierung die massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie lindern. In dem Entwurf für das Ausgabengesetz seien 800 Millionen Euro für die aktuelle Krisenbewältigung enthalten, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz mit.

Ein großer Teil gehe in den Bereich Gesundheit. Geplant ist unter anderem ein Unterstützungsprogramm mit der Bezeichnung „Zukunftsfonds Starke Wirtschaft Rheinland-Pfalz“, das Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen mit Liquidität versorgen soll. Geld fließt auch an Landkreise und kreisfreie Städte, der Bürgschaftsrahmen zur Wirtschaftsförderung wird angehoben, ebenso das Eigenkapital der landeseigenen Förderbank ISB.

Das Land nehme für das Paket auch eine Neuverschuldung in Kauf, sagte Dreyer. Vorgesehen ist eine Nettokreditaufnahme von rund 640 Millionen Euro, die mit der besonderen Notsituation begründet wird. Zunächst war für den Nachtragshaushalt ein Volumen von 650 Millionen Euro genannt worden, daraufhin hatte die oppositionelle CDU-Fraktion ein Volumen von mindestens einer Milliarde Euro gefordert. Der zusätzliche Haushalt soll am Freitag dem Landtag vorgelegt werden.

„Wir alle befinden uns mitten in einer historischen Herausforderung“, sagte Dreyer, die auch von einem „gesellschaftlichen Ausnahmezustand und einer großen Bewährungsprobe für unseren Staat“ sprach. „Deshalb hat das Landeskabinett einen Schutzschild für Rheinland-Pfalz beschlossen.“

Die Landesregierung stellte den Nachtragshaushalt in einer Online-Pressekonferenz in der Staatskanzlei vor. Dabei sprach zuerst Dreyer. Erst als sie den Raum verlassen hatte, äußerten sich Finanzministerin Doris Ahnen (SPD), Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) und Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne). Die Regierungschefin hatte nach Angaben der Staatskanzlei „möglicherweise mittelbaren Kontakt mit einer infizierten Person“. Deshalb wurden zusätzliche Schutzvorkehrungen für sie beachtet.

Ahnen sagte: „Niemand weiß im Moment, wie schwer der wirtschaftliche Einbruch genau sein wird.“ Das Land müsse den Auswirkungen mit aller Entschlossenheit entgegentreten. „Wir handeln schnell, konsequent und pragmatisch.“ Wirtschaftsminister Wissing betonte: „Die Corona-Krise trifft die Wirtschaft sehr hart.“ Die Landesregierung nehme die Existenzängste unter den Unternehmerinnen und Unternehmern sehr ernst. Darlehen müssten bis Ende 2021 weder verzinst noch getilgt werden.

„Wir haben damit ein umfassendes Programm vom Kleinstunternehmen bis zum ganz großen Unternehmen“, das passgenau mit dem geplanten Programm des Bundes abgestimmt sei, sagte der FDP-Minister. „Die Landesregierung wird alles tun, um das wirtschaftliche Leben wieder in Gang zu bringen. Was wir gegenwärtig durchleben, ist einmalig.“

Der Bund der Selbstständigen Rheinland-Pfalz und Saarland begrüßte das Soforthilfeprogramm. „Nun muss der Antragsprozess unbürokratisch und schnell möglich sein, die ersten Zahlungen müssen schnellstmöglich fließen“, forderte Präsidentin Liliana Gatterer. Wissing versicherte: „Antragsformulare sollen so einfach gestaltet sein, dass am Ende der Antragstellung eine Bewilligung möglich ist, so dass die Auszahlung unverzüglich folgen kann.“

Der Fraktionsvorsitzende der oppositionellen AfD, Uwe Junge, sagte, der Fonds könne einen positiven Beitrag leiste, um die Wirtschaft in der Krise zu stabilisieren. Fraglich sei jedoch, ob die Reichweite der gewährten Mittel genüge, um den Unternehmen effektiv zu helfen. Junge sprach sich gegen eine Neuverschuldung aus und verwies auf die vorhandene sogenannte Haushaltssicherungsrücklage. Diese solle zuerst abgeschmolzen werden, verlangte Junge.