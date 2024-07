Schüler der Klasse 3a der Robert-Schumann-Grundschule bereiten sich am letzten Schultag auf den Schulschluss vor. Für rund 850.000 Schülerinnen und Schüler in Hessen beginnen heute die Sommerferien. (zu dpa: «Rheinland-Pfalz startet in die Sommerferien») Foto: Arne Dedert/DPA