Archivierter Artikel vom 01.12.2020, 13:00 Uhr

Mainz

Rheinland-Pfalz schränkt Amateur- und Freizeitsport ein

In Rheinland-Pfalz ist eine neue Corona-Bekämpfungsverordnung in Kraft getreten, die Training und Wettkämpfe im Spitzensport in allen drei Profiligen möglich macht. Wie der Landessportbund am Dienstag mitteilte, gilt dies im Fußball nun auch für die Regionalliga. Für den Amateur- und Freizeitsport bleibt es dagegen bei den bekannten Einschränkungen, die zunächst bis zum 20. Dezember gelten.