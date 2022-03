Offenbach

Wetter

Rheinland-Pfalz, Saarland: Milde Temperaturen, mehr Wolken

In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleiben die Temperaturen zum Start ins Wochenende frühlingshaft. Am Freitag sind Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mit. Zudem bleibt es meist sonnig und trocken, am Nachmittag werden im Westen einzelne Wolkenfelder zu erwarten.