Mainz

Rheinland-Pfalz richtet Stabsstelle für Wiederaufbau ein

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat nach der Flutkatastrophe eine Stabsstelle Wiederaufbau eingerichtet. „Die Schäden sind so dramatisch und gewaltig. Wir werden noch lange Zeit mit dem Wiederaufbau zu tun haben“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag in Mainz zur Begründung. Die Federführung liege beim Innenministerium.