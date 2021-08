Mainz

Rheinland-Pfalz nimmt erste 200 Menschen aus Afghanistan auf

In Rheinland-Pfalz sind am Wochenende die ersten 200 Menschen eingetroffen, die aus Afghanistan in Sicherheit gebracht wurden. Nach Angaben des Integrationsministeriums wurden sie in die Aufnahmeeinrichtung des Landes für Asylbegehrende in Bitburg gebracht. „Die Evakuierten haben eine lange und kräftezehrende Reise hinter sich“, sagte Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) am Sonntag. Nun sollten sie erst einmal zur Ruhe kommen.