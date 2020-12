Archivierter Artikel vom 07.11.2020, 13:10 Uhr

Mainz

Rheinland-Pfalz meldet weitere 378 Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist weiter gestiegen – wenn auch bei weitem nicht mehr so stark wie in den vergangenen Tagen. Nach Angaben des Mainzer Gesundheitsministeriums vom Samstag (Stand 11.05 Uhr) wurden 378 Neuinfektionen gemeldet. Am Freitag waren es noch mehr als 1000 gewesen.