Bad Ems

Rheinland-Pfalz: Mehr Studierende zieht es in Nachbarländer

Im Wintersemester 2019/20 haben sich rund 67 600 Rheinland-Pfälzer für ein Studium in einem anderen Bundesland entschieden. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte, waren das 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders gefragt waren demnach Hochschulen in den angrenzenden Ländern Nordrhein-Westfalen (19 100), Baden-Württemberg (15 900) und Hessen (14 600).