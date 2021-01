Archivierter Artikel vom 01.12.2020, 01:30 Uhr

Saarbrücken

Rheinland-Pfalz: Mehr Kurzarbeit im November angezeigt

Der Teil-Lockdown im November hat auf dem Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz dazu geführt, dass wieder mehr Unternehmen Kurzarbeit anmelden. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit teilte am Dienstag in Saarbrücken mit, dass nach mehreren rückläufigen Monaten 3300 neue Anzeigen für Kurzarbeit eingegangen seien. Sie beträfen 31 200 Beschäftigte. Der Schwerpunkt lag in der Gastronomie. Nach jüngsten Berechnungen aufgrund von Genehmigungen waren im August 89 400 Menschen in rund 12 000 Betrieben in Kurzarbeit.