Mainz

Rheinland-Pfalz: Mehr Geld für Luftfilter an Schulen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung stellt zusätzliche Mittel zur Anschaffung von Luftfilteranlagen an Schulen bereit. „Wir werden ein 12-Millionen-Programm für Raumlufthygiene auflegen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz. Im Anschluss an die letzte reguläre Kabinettsitzung vor der Sommerpause sagte Dreyer, „dass wir gut gerüstet in die Sommerferien gehen können“.