Mainz

Rheinland-Pfalz: Mehr als 80 Prozent der Erwachsenen geimpft

Mehr als 80 Prozent der Erwachsenen in Rheinland-Pfalz sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Dies teilte Gesundheitsministerium des Landes am Donnerstag mit. Davon habe bereits jeder Dritte auch eine Booster-Impfung erhalten. Gemessen an der Gesamtbevölkerung sind in Rheinland-Pfalz 70,0 Prozent vollständig geimpft, wie aus Daten des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht. 74,7 Prozent der Gesamtbevölkerung haben demnach mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten.