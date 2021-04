Mainz

Rheinland-Pfalz lockert Besuchsregeln für Pflegeheime

Bewohner von Altenpflegeheimen in Rheinland-Pfalz dürfen wieder häufiger besucht werden – je nachdem, wie viele von ihnen bereits einen Corona-Impfschutz erhalten haben. Bei einer Immunisierungsquote von mehr als 90 Prozent sehen die am Mittwoch vom Gesundheitsministerium in Mainz veröffentlichten Regelungen keine Besuchseinschränkungen mehr vor. Bei der Immunisierung wird neben einem vollständigen Impfschutz auch eine überstandene Corona-Infektion berücksichtigt.