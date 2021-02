Bad Ems

Rheinland-Pfalz: Landwirte halten immer weniger Vieh

Rheinland-pfälzische Landwirte halten immer weniger Vieh. Die Bestände an Schweinen, Rindern und Schafen sind im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen, wie das Statistische Bundesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte. Demnach lagen die Zahlen aller drei Vieharten im November 2020 unter denen des Vorjahres (Stichtag 3. November). Den Zahlen zufolge setzt sich ein jahrelanger Trend bei Rindern und Schweinen damit fort.