Am Sonntag fanden in Rheinland-Pfalz nicht nur die Landtagswahlen statt – auch Bürgermeister standen in einigen Kommunen zur Wahl. Mancherorts geht es in die Stichwahl.

Mainz (dpa/lrs). Neben der Landtagswahl standen in einigen rheinland-pfälzischen Kommunen am Sonntag auch Bürgermeisterwahlen an. In zwei Fällen müssen die Kandidaten in eine Stichwahl, in einer Kommune gab es nur eine Bewerberin.

Bei der Bürgermeisterwahl in BOPPARD (Rhein-Hunsrück-Kreis) konnte sich laut vorläufigem Wahlergebnis keiner der drei Bewerber im ersten Wahlgang durchsetzen. Der SPD-Kandidat Niko Neuser erhielt mit 39 Prozent die meisten Stimmen. Er tritt in der Stichwahl gegen Jörg Haseneier (CDU) an, der am Sonntag auf 36,2 Prozent der Stimmen kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,6 Prozent. Der Amtsinhaber Walter Bersch war wegen der Überschreitung der Altersgrenze nicht mehr angetreten.

Die Bürger in KIRCHHEIMBOLANDEN müssen in einigen Wochen nochmal den Gang zur Wahlurne antreten. Von den drei Kandidaten konnte am Sonntag niemand die absolute Mehrheit erlangen. Sabine Wienpahl (SPD) erreichte mit 35,4 Prozent die meisten Stimmen. Sie tritt in der Stichwahl gegen Reiner Bauer an, der von der CDU und der FWG unterstützt wird. Er erreichte 32,9 Prozent der Stimmen.

In WIRGES stand nur eine Bürgermeisterkandidatin zur Auswahl. Alexandra Marzi (CDU) erhielt bei der Wahl am Sonntag 78,2 Prozent der Stimmen – 21,8 Prozent stimmten gegen die 41-Jährige. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,4 Prozent.

In HACHENBURG war das Wahlergebnis besonder knapp. Gabriele Greis (SPD) setzte sich laut vorläufigem Wahlergebnis mit nur 195 Stimmen mehr gegen den CDU-Kandidaten Stefan Leukel durch. Greis erhielt am Sonntag 50,8 Prozent der Stimmen. Amtsinhaber Peter Klöckner (SPD) war nicht mehr angetreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,85 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:210315-99-824222/2