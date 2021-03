Mainz

Rheinland-Pfalz impft nur Menschen ab 60 mit Astrazeneca

Rheinland-Pfalz wird auf Empfehlung der Ständigen Impfkommission den Impfstoff von Astrazeneca in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren verwenden. Das kündigte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch an. Einzelheiten zum weiteren Vorgehen will sie bei einer Pressekonferenz um 14 Uhr bekannt geben.