Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 12:10 Uhr

Mainz

Rheinland-Pfalz hält an Linie für Schulstart fest

Die Schulen in Rheinland-Pfalz sollen Mitte August ohne Maskenpflicht im Unterricht ins neue Schuljahr starten. Nach der Einführung einer Maskenpflicht in Klassenzimmern in Nordrhein-Westfalen sagte am Dienstag ein Sprecher des Bildungsministeriums in Mainz: „Es gilt weiter, dass wir – unter Beachtung von Hygienemaßnahmen – zum Regelbetrieb zurückkehren wollen, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt.“ Außerhalb des Unterrichts sei aber an den Schulen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.