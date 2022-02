Mainz

Rheinland-Pfalz: Fünf Fraktionen für Impfpflicht in Pflege

Die CDU-Fraktion in Rheinland-Pfalz hat sich in einer Landtagsdebatte zur gesetzlich beschlossenen Impfpflicht in Kliniken und Altenheimen bekannt. „Wir stehen klar und eindeutig zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Gordon Schnieder am Mittwoch in Mainz. „Rheinland-Pfalz hält sich an Recht und Gesetz.“ Zu den Vorbehalten des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) gegen die Umsetzung des Gesetzes sagte Schnieder: „Das muss der bayerische Ministerpräsident in seinem Land der bayerischen Bevölkerung erklären.“