Rheinland-Pfalz feiert 77. Geburtstag

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Rheinland-Pfalz feiert an diesem Samstag (11.00) seinen 77. Geburtstag mit einem Festtag der Demokratie im Landtag. Am 18. Mai 1947 haben die Rheinland-Pfälzer der Verfassung des nach dem Zweiten Weltkrieg neu geschaffenen Landes zugestimmt. Festredner im Deutschhaus in Mainz ist Basil Kerski, Direktor des European Solidarity Centre im polnischen Danzig. Zudem sprechen Landtagspräsident Hendrik Hering und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) über die Demokratie und was diese bedroht. Anschließend gibt es ein Fest mit Ausstellungen, Führungen, Kultur und Politik für Jung und Alt.

Programm des Verfassungsfests