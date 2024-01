Finanzen

Mainz

Rheinland-Pfalz erwirtschaftet Überschuss von 990 Millionen

Rheinland-Pfalz hat 2023 einen Überschuss in Höhe von 990 Millionen Euro erwirtschaftet und ist erneut Geberland beim Länderfinanzausgleich. Rund 320 Millionen Euro gehen in den Ausgleich, wie das Finanzministerium in Mainz am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge flossen rund 794 Millionen Euro in die Rücklagen. Zudem seien Schulden des Landes am Kreditmarkt von netto 200 Millionen Euro getilgt worden.