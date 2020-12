Mainz

Rheinland-Pfalz erprobt Zentren für Gesundheitsversorgung

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium erprobt zusammen mit der Krankenhausgesellschaft und gesetzlichen Krankenkassen die Entwicklung von kleinen Krankenhäusern zu medizinischen Versorgungszentren. Ziel sei eine gute wohnortnahe medizinische und pflegerische Grund- und Notfallversorgung, sagte der Vorstandsvorsitzende der Krankenhausgesellschaft, Bernd Decker, am Mittwoch in Mainz. Die Krankenhäuser sollten dabei zum Rückgrat der medizinischen Versorgung werden. Erprobt wird das Modell mit dem Titel „ZUG – Zukunft Gesundheitsnetzwerke in Rheinland-Pfalz“ im Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg (Kreis Trier-Saarburg), sowie im Diakonie-Krankenhaus in Kirn (Kreis Bad Kreuznach)