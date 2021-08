Köln/Mainz

Rheinland-Pfalz bleibt bei Ländervergleich auf Platz zehn

In einem Vergleich der Bundesländer zur Qualität des Bildungssystems vom Kindergarten bis zur Hochschule liegt Rheinland-Pfalz auf dem zehnten Platz. Verbesserungspotenzial sieht die am Mittwoch veröffentlichten Studie „INSM-Bildungsmonitor 2021“ des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) vor allem bei den Themen Forschungsorientierung, Förderinfrastruktur und Integration. Als Stärken des Bildungssystems in Rheinland-Pfalz werden in der Studie die internationale Ausrichtung, die berufliche Bildung und die vergleichsweise hohen Bildungsausgaben für Grundschüler genannt.