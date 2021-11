Mainz

Rheinland-Pfalz: Bisher höchste Inzidenz in Pandemie

Die Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat am Montag den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 erreicht. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 177,3 (einschließlich von Angehörigen der US-Streitkräfte). Am Sonntag waren es 166,0. Fast so hoch wie jetzt war die Inzidenz der Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen zuletzt am 21. Dezember vergangenen Jahres mit 168,9.