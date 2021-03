Mainz

Rheinland-Pfalz bietet Bürgern flächendeckend Schnelltests

Rheinland-Pfalz hat sich vertraglich rund 14,5 Millionen Schnelltests für seine Bürger gesichert und bereits das Ziel von 450 Teststellen erreicht. „Damit hat Rheinland-Pfalz nun ein flächendeckendes Angebot an Teststellen für die Bürgerinnen und Bürger geschaffen“, sagte Detlef Placzek, Koordinator des Projektes „Testen für Alle“ am Freitag in Mainz. „Vereinzelt haben Teststellen sogar mobile Teams geschaffen, welche Testungen vornehmen.“ Weitere Teststellen könnten sich im Übersichtsportal registrieren.