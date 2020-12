Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 11:00 Uhr

Berlin

Rheinland-Pfalz bei Verkehrspolitik-Ranking auf Platz drei

Rheinland-Pfalz ist bei einem bundesweiten Vergleich in Sachen Verkehrspolitik auf dem dritten Platz gelandet. Aber so richtig gut läuft es weder in dem Bundesland noch anderswo: Zu diesem Ergebnis kommen mehrere Verbände. Die Unterschiede zwischen den 16 Ländern in Sachen Nachhaltigkeit und Sicherheit seien groß, heißt es in einer Auswertung, die von Allianz pro Schiene, BUND und Verkehrssicherheitsrat beim Marktforschungsinstitut Quotas beauftragt wurde. Sie liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.