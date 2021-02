Rheinland-Pfalz bei Impfungen spitze

Bei den Erstimpfungen gegen Corona gehört Rheinland-Pfalz noch immer zur Spitzengruppe, bei den Zweitimpfungen hat es die Nase bundesweit vorn. Bis Ende März sollen rund 400.000 Menschen ihre erste und etwa 190.000 bereits ihre zweite Spritze bekommen haben. „Damit haben wir dann rund zehn Prozent aller Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer geimpft und die Anzahl im März verdoppelt“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Rosenmontag.

Dreyer besuchte gemeinsam mit Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) das Impfzentrum Mayen-Koblenz in Polch, wo mehrere Menschen mit dem dritten zugelassenen Impfstoff von Astrazeneca geimpft wurden. Diese Impfungen hatten am Samstag für Menschen unter 65 Jahre begonnen, die nach den Festlegungen des Bundes zur ersten Prioritätengruppe gehören.

Dem Robert Koch-Institut zufolge waren bis Sonntag 252.018 Dosen geimpft worden. 3,7 Prozent der Rheinland-Pfälzer haben bereits den ersten Piks bekommen, damit liegt das Bundesland über dem Bundesdurchschnitt von 3,3 Prozent und nach Mecklenburg-Vorpommern (3,9 Prozent) und Thüringen (3,8 Prozent) zusammen mit Bremen an dritter Stelle. Eine zweite Impfung bekamen 2,5 Prozent der Menschen, prozentual so viele wie in keinem anderen Bundesland. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 1,7 Prozent.

Dreyer und Bätzing-Lichtenthäler appellierten an alle Menschen der Gruppe mit der höchsten Priorität, die sich bisher noch nicht zu einer Impfung angemeldet haben: „Registrieren Sie sich jetzt. Bei einem Alter unter 65 kann sehr kurzfristig ein Impfangebot erfolgen. Bei älteren Menschen erfolgt die Terminvergabe noch im März.“ Außer den über 80-Jährigen gehören zu der Gruppe vor allem auch Mitarbeiter von Rettungs- und Pflegediensten, Impfzentren und mobilen Impfteams sowie Krankenhausmitarbeiter mit einem besonders hohen Risiko, sich mit Covid-19 zu infizieren.

