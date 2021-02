Mainz

Rheinland-Pfalz beginnt mit Impfung bettlägeriger Menschen

Als eines der ersten Bundesländer beginnt Rheinland-Pfalz mit den Corona-Schutzimpfungen bettlägeriger Menschen in ihren Wohnungen. Den Beginn machen am 1. März vier Hausarzt-Pilotpraxen in Bitburg, Mayen (beide Eifel), Wendelsheim (Rheinhessen) und Münchweiler (Pfalz). Sie sei zuversichtlich, dass bald auch andere Hausarztpraxen folgten, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Freitag in Mainz. „Soweit uns bekannt ist, sind wir das erste Bundesland.“