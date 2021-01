Mainz

Rheinland-Pfalz: Beginn der zweiten Coronaschutz-Impfungen

Rheinland-Pfalz beginnt an diesem Sonntag mit den zweiten Corona-Schutzimpfungen – und plant diese künftig mit einem Abstand von 28 Tagen (vier Wochen) statt 21 Tagen. „Nach der Corona-Virus-Impfverordnung geht der Anspruch auf die Zweitimpfung dem Anspruch auf die Erstimpfung vor“, sagte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Stefanie Schneider, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Bei der Planung der Impftermine sei es wichtig, dies zu berücksichtigen und darauf zu achten, dass genug Impfstoff geliefert worden sei.