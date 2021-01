Mainz

Rheinland-Pfalz baut Untersuchungen zu Corona-Mutanten aus

Die Untersuchung von positiven Corona-PCR-Tests auf Mutanten wird in Rheinland-Pfalz ausgeweitet. „Wir haben eines der größten Labore in ganz Deutschland in Ingelheim, und die haben ihren Bereich in der Sequenzierung stark nach vorne gebracht“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag in Mainz. Das Landesuntersuchungsamt in Koblenz sei auch auf dem Weg, solche Untersuchungen zu machen.