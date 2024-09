Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Rheinland-Pfalz treibt die Förderung der naturwissenschaftlich-technischen Bildung in den Schulen und Hochschulen voran. «MINT ist Zukunft und für die wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler fit machen und begeistern», sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in Mainz. Ein steigender Anteil an Studienanfängerinnen und –anfängern in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, 20 MINT-Exzellenz-Schulen und mehr als 110 MINT-freundliche Schulen seien ein Beleg für die positive Entwicklung im Land.

Nahezu jedes zweite Gymnasium und jede vierte Gesamtschule in Rheinland-Pfalz habe die MINT-Förderung bereits fest im Schulprofil verankert. Mit den MINT-Regionen und dem Regionalpatenprogramm sei es zudem gelungen, alle Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz in das engmaschige Netz der Förderung einzubinden, berichtete Hubig bei einem Runden Tisch mit Experten aus Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft mit dem Schwerpunkt Biotechnologie.

Netzwerkarbeit und Bildungspartnerschaften wichtig

Eckhard Thines, Koordinator des Landes Rheinland-Pfalz für Biotechnologie, spricht während einer Presskonferenz. (zu dpa: «Rheinland-Pfalz baut MINT-Bildung aus») Foto: Sebastian Christoph Gollnow/DPA

Seit dem Jahr 2018 seien über zwei Millionen Euro in direkte MINT-Unterstützungsmaßnahmen investiert worden, etwa um Schulen auszustatten oder Multiplikatoren zu qualifizieren. «Es ist jedoch nicht allein Geld, das wir brauchen», betonte die Ministerin. Entscheidend seien auch die Netzwerkarbeit und Bildungspartnerschaften.

Hubig und der Landeskoordinator für Biotechnologie, Eckhard Thines, hoben die guten Zukunfts- und Berufsaussichten mit Fähigkeiten in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik hervor. Es gebe einen großen Bedarf an Fachkräften und gerade an technischem Personal, betonte Thines. Entscheiden sei jedoch, die Begeisterung von jungen Menschen für diese Angebote zu wecken und die Arbeitsstellen attraktiver zu gestalten.