Rheinland-Pfalz: Als letztes Bundesland Filmförderung

Rheinland-Pfalz führt als letztes Bundesland eine eigene institutionalisierte Filmförderung ein. Bei der Eröffnung des Mainzer Filmfestivals „Filmz“ sagte Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) am Donnerstagabend: „Ein lang gehegter Traum geht endlich in Erfüllung: Es gibt jetzt auch eine Medien- und Filmförderung in Rheinland-Pfalz.“