Mainz

Rheinland-Pfalz ändert Corona-Verordnungen

Nach den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen zur Pandemie ändert Rheinland-Pfalz seine Corona-Bekämpfungsverordnung und die Verordnung zur Absonderung im Infektionsfall. Bei der Corona-Bekämpfungsverordnung werden die neuen Richtlinien zur Kontaktdatenerfassung angepasst, wie Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag in Mainz mitteilte. Sie soll am kommenden Freitag veröffentlicht werden und am Montag darauf in Kraft treten.