Rheinland-Pfalz: 1041 Menschen mit oder an Corona gestorben

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Corona-Toten am Freitag auf 1041 gestiegen. Seit dem Vortag starben weitere 41 mit dem Coronavirus infizierte Menschen, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand: 14.10 Uhr). Die Gesundheitsämter registrierten 1240 neue Corona-Infektionen. Damit stieg die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 61 978. Zurzeit sind 19 346 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Dies ist die bislang höchste Zahl von gleichzeitig infizierten Rheinland-Pfälzern.

Die sogenannte Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden 7 Tagen, lag am Freitag in ganz Rheinland-Pfalz bei 163,4 und damit über dem Wert der Vorwoche (153,1). Am höchsten war diese Zahl für die aktuelle Infektionsdynamik in Speyer mit 509,1 vor Ludwigshafen (331,6). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 81,6 in der Stadt Zweibrücken.