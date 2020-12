Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 15:00 Uhr

Mainz

Rheinland-pfälzischer Landtag tagt im Mai in Rheingoldhalle

Um auch in der Corona-Krise wieder komplett tagen zu können, wird der rheinland-pfälzische Landtag Ende Mai zunächst für zwei Plenartage in die Rheingoldhalle umziehen. Dort werde das Parlament am 27. und 28. Mai mit allen Abgeordneten im Gutenberg-Saal zusammenkommen, wie der Landtag am Mittwoch in Mainz mitteilte. Darauf habe sich der Ältestenrat verständigt. Zuletzt war der Landtag mehrfach in ausgedünnter Besetzung und nur an einem Tag für mehrere Stunden in seinem Interimsquartier im Landesmuseum Mainz zusammengetreten. Das eigentliche Landtagsgebäude am Rhein wird derzeit saniert und modernisiert.