Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 16:10 Uhr

Boppard

Rheinland-pfälzischer Corona-Fonds hilft Familien in Ruanda

Rheinland-Pfalz hilft Menschen in Ruanda, die Folgen der Corona-Krise zu überwinden: Aus den Mitteln des Corona-Fonds für Ruanda erhielten von den Schulschließungen betroffene 50 Mitarbeiter eine Familienunterstützung von umgerechnet 50 Euro pro Monat, sie konnten sich so weiter mit Lebensmitteln versorgen, wie die Staatssekretärin im Innenministerium, Nicole Steingaß (SPD) am Mittwoch bei einem Besuch des Freundschaftskreises Boppard/Nyabitekeri mitteilte. Nyabitekeri ist eine Siedlung am Kivu-See im Südwesten von Ruanda.