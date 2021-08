Mainz

Rheinland-Pfälzische Grüne kämpfen um Spitzenergebnis

Klimaschutz, Mobilitätswende mit passenden Angeboten für den ländlichen Raum, Daseinsvorsorge für ein gutes Leben in Stadt und Land sowie nachhaltige Digitalisierung: Mit diesen vier Themen wollen die rheinland-pfälzischen Grünen in den verbleibenden 38 Tagen bis zur Bundestagswahl punkten. „Ich glaube, das wird eine Klimawahl“, sagte die Spitzenkandidatin und Mainzer Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner am Donnerstag in Mainz.