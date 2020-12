Mainz

Rheinland-pfälzische Familienkarte vor dem Start

Sie bietet Vergünstigungen, aber auch Informationen für die ganze Familie: Die rheinland-pfälzische Familienkarte geht Anfang kommenden Jahres in zunächst zwei Modellregionen an den Start: in der Stadt Ludwigshafen und im Kreis Kaiserslautern. „Wenn sich die Familienkarte bewährt – und daran zweifle ich nicht – wollen wir sie ab dem Jahr 2022 landesweit einführen“, kündigte die rheinland-pfälzische Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) am Montag in Mainz an. „Mit der Familienkarte wollen wir Familien unterstützen, entlasten und informieren.“