Rheinland-pfälzische CDU wählt im September Landesvorstand

Mainz/Frankenthal (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische CDU wählt im September einen neuen Landesvorstand. Dazu soll es in Frankenthal am 21. September einen Landesparteitag geben, wie die Partei am Donnerstag in Mainz ankündigte. Mit Blick auf die nächste Landtagswahl voraussichtlich im Frühjahr 2026 gilt diese Vorstandswahl als wichtiges Zeichen für die personelle Aufstellung der Christdemokraten für den Wahlkampf.

Rheinland-pfälzischer CDU-Landesvorsitzender ist derzeit Christian Baldauf. Er hatte den Posten im Jahr 2022 von Julia Klöckner übernommen. Im darauffolgenden Jahr schied der 56-Jährige nach internen Streitigkeiten als Vorsitzender der CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag aus. Seitdem wird die Oppositionsfraktion von Gordon Schnieder geführt, der auch Generalsekretär der Partei ist.

Die CDU hat in Rheinland-Pfalz mehr als 33.300 Mitglieder. Seit dem Jahr 1991 befinden sich die Christdemokraten in Rheinland-Pfalz in der Opposition.